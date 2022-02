Al via voucher digitalizzazione imprese, fino a 2.500 euro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prende il via il 'Piano voucher per le imprese' che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prende il via il 'Pianoper le' che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e ladel sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire da ...

Ultime Notizie dalla rete : via voucher Al via voucher digitalizzazione imprese, fino a 2.500 euro Prende il via il 'Piano voucher per le imprese' che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire da domani ...

