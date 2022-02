Al via i negoziati Russia-Ucraina in Bielorussia. L’Ue chiude i cieli a Mosca e invia armi a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Al via oggi i negoziati Russia-Ucraina al confine con la BieloRussia mente continuano i combattimenti e L’Ue chiude i cieli a Mosca e invia armi a Kiev. Inizia dunque il primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra. La delegazione Ucraina che partecipa ai colloqui tra Kiev e Mosca è arrivata in territorio bielorusso. Lo riporta Nexta, mentre il ministero degli Esteri della BieloRussia ha twittato una foto della sede dei colloqui, a Gomel. “In BieloRussia è tutto pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina”, si legge nel tweet. Entro due ore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Al via oggi ial confine con la Bielomente continuano i combattimenti e. Inizia dunque il primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra. La delegazioneche partecipa ai colloqui traè arrivata in territorio bielorusso. Lo riporta Nexta, mentre il ministero degli Esteri della Bieloha twittato una foto della sede dei colloqui, a Gomel. “In Bieloè tutto pronto per ospitare i”, si legge nel tweet. Entro due ore ...

