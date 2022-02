Al via i negoziati Mosca-Kiev. Zelensky ai soldati russi: "Deponete le armi". Farnesina: gli italiani lascino la Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riferiscono Tass e Interfax. Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l’Ucraina e la Bieloa, i colloqui tra le delegazioni di. Lo riferiscono Tass e Interfax. Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove...

Advertising

andreapurgatori : #Russia-#Ucraina al tavolo dei #negoziati. Alle spalle (invisibili) #Cina da una parte, #Usa e #UE dall'altra.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Quinta notte di scontri, stamani il via ai negoziati tra Kiev e Mosca. Il rublo crolla in Borsa #ANSA - pietroraffa : ?? Al via i negoziati tra Kiev e Mosca #RussiaUkraineConflict - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi che… - tranellio : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi che… -