Al via i negoziati Mosca-Kiev, L'esercito ucraino: "La Russia ha rallentato l'offensiva". Crollo del rublo: -30% (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente.

