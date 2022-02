Al via Hotel Portofino su Sky Serie dal 28 febbraio, trama e cast del giallo inglese ambientato durante il Fascismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un giallo in costume inglese, ma ambientato in Italia negli anni del consolidamento del regime fascista: Hotel Portofino debutta su Sky Serie, canale 112 di Sky, on demand su Sky e in streaming su Now lunedì 28 febbraio. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la Serie in sei episodi è tratta dal romanzo Hotel Portofino di J. P. O’Connell, per la prima volta edito in Italia da Mondadori in occasione dell’arrivo della Serie omonima su Sky e Now. Hotel Portofino è un period drama ambientato sulla riviera ligure nel bel mezzo degli anni ’20, quelli delle cosiddette “leggi fascistissime” con cui il regime di Benito Mussolini consolida il suo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unin costume, main Italia negli anni del consolidamento del regime fascista:debutta su Sky, canale 112 di Sky, on demand su Sky e in streaming su Now lunedì 28. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, lain sei episodi è tratta dal romanzodi J. P. O’Connell, per la prima volta edito in Italia da Mondadori in occasione dell’arrivo dellaomonima su Sky e Now.è un period dramasulla riviera ligure nel bel mezzo degli anni ’20, quelli delle cosiddette “leggi fascistissime” con cui il regime di Benito Mussolini consolida il suo ...

