Al Museo MAXXI di Roma l'Opening Event della mostra fotografica 'Nuns healing hearts' di Lisa Kristine (Di martedì 1 marzo 2022) Domani pomeriggio, martedì 1 marzo 2022, alle 18.00 presso la Sala Graziella Lonardi Buontempo del Museo MAXXI a Roma l'Opening Event della mostra fotografica "Nuns healing hearts" di Lisa Kristine contro la tratta di persone. La mostra è organizzata dall'imprenditore culturale Claudia Conte in collaborazione con il Global Solidarity Fund a favore dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali e di Talitha Kum. Dopo l'inaugurazione in Vaticano con Papa Francesco e l'esposizione presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, "Nuns healing hearts" sarà per la prima volta aperta al pubblico italiano, gratuitamente, presso il Corner MAXXI da domani ...

