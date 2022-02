Al Bano contro la guerra in Ucraina | “Basta la guerra non ha più ragione di esistere per nessuno”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In queste ore molti artisti, in tutto il mondo ( e non solo) stanno prendendo delle posizioni e facendo anche azioni concrete. Si annullano concerti in Russia, si rimandano eventi, si scrive sui social quello che si pensa su questache fa male al mondo intero. Ieri sera, in collegamento per la puntata in diretta di Zona Bianca su Rete 4, anche Al, legatissimo alla Russia, ha voluto commentare quanto sta accadendo. Giuseppe Brindisi ha ricordato che non si può parlare di una vera e propria amicizia con Putin ma che certamente Alconosce il presidente russo e può dire la sua su quello che sta succedendo. Al, che ha partecipato alla trasmissione per far sentire anche la sua voce, ha risposto alle domande del conduttore ammettendo che, si sarebbe aspettato un ...

AlarmBell : RT @Valerio864dd: +++ Italia vara le prime sanzioni contro la #Russia: niente concerti di Al Bano per i prossimi 5 anni. +++ #RussiaUcrain… - infoitcultura : Al Bano: «Sogno di cantare la pace tra Russia e Ucraina. Servirebbe vaccino contro la guerra» - H6CE_ : RT @LaGazzettaWeb: Al Bano contro la guerra: «Invece dell'artiglieria sparino pane e benessere» - LaGazzettaWeb : Al Bano contro la guerra: «Invece dell'artiglieria sparino pane e benessere» - ValentinaUppolo : RT @Valerio864dd: +++ Italia vara le prime sanzioni contro la #Russia: niente concerti di Al Bano per i prossimi 5 anni. +++ #RussiaUcrain… -

Io sonola guerra, qualsiasi tipo di guerra' chiarisce una volta per tutte. 'Secondo me non se lo aspettava nessuno - afferma Al, riferendosi all'invasione in atto - è un gesto veramente ......Meduza sarebbe ricondotto ad un suo post condiviso su Instagram nel quale si era schierato... Tra questi erano presenti Fedez , Al, Matia Bazar, ma anche Ricchi e Poveri e Toto Cutugno. ...Ieri sera, in collegamento per la puntata in diretta di Zona Bianca su Rete 4, anche Al Bano, legatissimo alla Russia, ha voluto commentare quanto sta accadendo. Giuseppe Brindisi ha ricordato che non ...Un concerto per l’Ucraina. È l’idea lanciata ieri con un tweet dalla Rappresentante di Lista. «Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste ...