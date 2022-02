Aktis Acquachiara | non basta un’altra buona partita | 10-9 per la Copral Muri Antichi

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, l'Aktis Acquachiara si arrende solo nel finale alla Copral Muri Antichi, i siciliani vincono 10-9 https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, l'Aktis Acquachiara si arrende solo nel finale alla Copral Muri Antichi, i siciliani vincono 10-9 https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, l'Aktis Acquachiara si arrende solo nel finale alla Copral Muri Antichi, i siciliani vincono 10-9 https://t… - napolimagazine : Pallanuoto, l'Aktis Acquachiara si arrende solo nel finale alla Copral Muri Antichi, i siciliani vincono 10-9 - apetrazzuolo : Pallanuoto, l'Aktis Acquachiara si arrende solo nel finale alla Copral Muri Antichi, i siciliani vincono 10-9 -

Ultime Notizie dalla rete : Aktis Acquachiara

Nel recupero della sesta giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 l'cede 12 - 9 contro il Circolo Canottieri Napoli . I padroni di casa offrono ancora una volta una buona prestazione ma finiscono per pagare, inesorabilmente, dazio all'inesperienza ...Impegno infrasettimanale per l'tra le mura amiche della piscina Scandone di Fuorigrotta (ore 16) nel recupero del quinto turno di campionato contro i cugini della Canottieri Napoli ; la gara, originariamente ...NAPOLI – Deve ingoiare un nuovo boccone amaro l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la 13° giornata del girone Sud del campionato di serie A2 cede 10-9 contro la Copral Muri Antichi e res ...Deve ingoiare un nuovo boccone amaro l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la 13° giornata del girone Sud del campionato di serie A2 cede 10-9 contro la Copral Muri Antichi e resta così ...