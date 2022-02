Aiuti per Kiev, fra le misure approvate dal Cdm: fondi per i profughi, ricorso alle centrali e carbone e stato di emergenza fino al 31 dicembre (Di lunedì 28 febbraio 2022) Premesso che domani mattina il premier Draghi interverrà nell’Aula per spiegare quanto sta accadendo, oggi intanto all’unanimità, dopo un’ora di confronto, il Cdm ha approvato il decreto legge che garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino, anche per mezzo dell’invio di mezzi, ed equipaggiamenti militari a Kiev. Come spiegano da Palazzo Chigi, “il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina”. Aiuti per Kiev: in caso d necessità sarà possibili ricorrere ad altri approvvigionamenti come le centrali a carbone Riguardo poi agli eventuali problemi legati all’erogazione del gas proveniente dalla Russia, ok ai razionamenti in caso ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Premesso che domani mattina il premier Draghi interverrà nell’Aula per spiegare quanto sta accadendo, oggi intanto all’unanimità, dopo un’ora di confronto, il Cdm ha approvato il decreto legge che garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino, anche per mezzo dell’invio di mezzi, ed equipaggiamenti militari a. Come spiegano da Palazzo Chigi, “il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militariautorità governative dell’Ucraina”.per: in caso d necessità sarà possibili ricorrere ad altri approvvigionamenti come leRiguardo poi agli eventuali problemi legati all’erogazione del gas proveniente dalla Russia, ok ai razionamenti in caso ...

Advertising

CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - UNICEF_Italia : UNICEF @UNHCRItalia e @crocerossa uniscono le loro forze per assicurare cure mediche, acqua, coperte, rifugio e alt… - DPCgov : ?????????? Aiuti per #Ucraina: al lavoro con le Regioni per coordinare le azioni e fare un punto della situazione sulle… - FerroNano : RT @lucialeone70: @LaNotiziaTweet . @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @luigidimaio come iscritta al movimento dagli albori del 2009, sono favore… - alealex73 : RT @Uni91070952: pare che per poter fornire aiuti militari all'Ucraina sia indispensabile la dichiarazione di ulteriori 9 mesi di STATO D'E… -