Ail | Pino Toro presidente nazionale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –assume le veci didell’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, subentrando aluscente, Sergio Amadori. “E’ per me un grande onore – dichiara – assumere le funzioni didi un’associazione tanto importante, impegnata da oltre 50 anni in tutta Italia ad affiancare i pazienti ematologici e le loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo dei tumori del sangue. “Mi propongo di continuare a lavorare accanto alle migliaia di volontari che operano infaticabilmente nelle 82 Sezioni provinciali Ail in tutta Italia – aggiunge – e ai donatori che sostengono generosamente l’associazione. Mi ispirerò nel mio lavoro ai valori ...

