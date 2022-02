Aida Yespica, il backstage si infiamma: stacco coscia da perdere il fiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aida Yespica è una delle donne più belle che siano mai giunte in Italia e ormai vicina ai 40 anni non ha per nulla perso il suo fascino. Non è per nulla semplice arrivare da un Paese straniero e molto lontano e diventare un esempio e un’icona di bellezza e magnificenza e se qualcuna ci è riuscita è unicamente merito della propria straordinaria caparbietà e voglia di mettersi in mostra e in gioco che ha così permesso di superare una concorrenza a dir poco spietata. Sono in pochissime quello che possono dire di avercela fatta e una di queste è senza ombra di dubbio Aida Yespica, venezuelana alla quale Madre Nature ha donato uno splendore davvero unico e raro nel suo genere, dimostrando così come sia stato possibile farsi largo nel mondo dello spettacolo italiano. Aida Yespica ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022)è una delle donne più belle che siano mai giunte in Italia e ormai vicina ai 40 anni non ha per nulla perso il suo fascino. Non è per nulla semplice arrivare da un Paese straniero e molto lontano e diventare un esempio e un’icona di bellezza e magnificenza e se qualcuna ci è riuscita è unicamente merito della propria straordinaria caparbietà e voglia di mettersi in mostra e in gioco che ha così permesso di superare una concorrenza a dir poco spietata. Sono in pochissime quello che possono dire di avercela fatta e una di queste è senza ombra di dubbio, venezuelana alla quale Madre Nature ha donato uno splendore davvero unico e raro nel suo genere, dimostrando così come sia stato possibile farsi largo nel mondo dello spettacolo italiano....

Advertising

MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - ParliamoDiNews : Aida Yespica, il vestito è davvero cortissimo: décolleté e gambe in mostra #aida #yespica #vestito #davvero… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - ingol_dav : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - RealGossipland : Aida Yespicasbugiarda Delia Duran: tra loro non c'è mai stato nessun flirt in passato INTERVISTA COMPLETA QUI… -