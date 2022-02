Aida Yespica e la liaison con Delia Duran: “Ecco la verità” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ospite di “Casa Chi”, Aida Yespica smentisce di avere avuto una liaison con Delia Duran. A rivelarlo è stata la Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ospite di “Casa Chi”,smentisce di avere avuto unacon. A rivelarlo è stata la Perizona Magazine.

Advertising

MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - ParliamoDiNews : Aida Yespica, il vestito è davvero cortissimo: décolleté e gambe in mostra #aida #yespica #vestito #davvero… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - ingol_dav : RT @dea_channel: la divina Aida Yespica in blue lapislazzuli ???????? - RealGossipland : Aida Yespicasbugiarda Delia Duran: tra loro non c'è mai stato nessun flirt in passato INTERVISTA COMPLETA QUI… -