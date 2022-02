Aggiornamenti Russia-Ucraina | oggi l’incontro con la Bielorussia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nessuna buona nuova dal fronte ucraino. Lanon appare propensa a cessare il fuoco. Questa mattina le due nazioni si incontreranno con la Bielo, al confine con l’. Ieri, il presidente Alexander Lukashenko ha contattato l’omonimo ucraino, offrendogli garanzie di sicurezza e assumendosi “la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimarranno a terra durante il viaggio edella delegazione.” Bieloal doppio gioco? Intanto il Presidente ucraino Zelenskyy ha ammesso di non aspettarsi granchè da questo meeting, poichè l’attacco russo è partito proprio da quella nazione. “Lascia che ci provino – ha dichiarato Zelenskyy – In modo che nessun cittadino ucraino abbia alcun dubbio sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti Russia

La Svizzera potrebbe accantonare la sua storica neutralità e decidere di unirsi alle sanzioni decise dell'Ue contro la, in seguito all'invasione dell'Ucraina (LIVE - SPECIALE - TUTTI I VIDEO ). Lo ha annunciato nella giornata di domenica il presidente della Confederazione elvetica, Ignazio ...GUERRA- UCRAINA: LE ULTIME NOTIZIE Tutti gliin diretta, minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili: così l'Italia aiuta l'Ucraina Le (prime) ribellioni a Putin dei ...Ultimi aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina: la delegazione ucraina che deve incontrare quella russa per avviare le trattative è arrivata nel primo mattino “all’ingresso del luogo dei ...Alla guerra ibrida messa in atto dalla Russia, risponde massicciamente la comunità hacker globale: da Anonymous ai cyberpartisan bielorussi, passando per GhostSec. Isolare Mosca è l’obiettivo, ecco co ...