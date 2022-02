Afghanistan, Sahel e non solo. ll rischio terrorismo in Italia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un terrorismo jihadista molto vivo, con al Qaeda che cerca di conquistare la leadership a scapito dell’Isis e con due aree su cui concentrare l’attenzione: l’Afghanistan e il Sahel. È il cuore dell’analisi sull’integralismo islamista contenuta nella relazione annuale dei Servizi al Parlamento. Sul fronte dell’immigrazione, resta grande l’attenzione ai flussi da Tunisia e Libia anche se non ci sono evidenze di un uso sistematico delle rotte per infiltrare jihadisti. Il rischio Afghanistan L’Emirato islamico proclamato dai talebani ha costretto l’intelligence a monitorarne gli sviluppi e le dinamiche di al Qaeda e dell’Isis. I qaedisti sono da tempo presenti in Iran e in Afghanistan e sono attivi con le filiazioni Aqis (al Qaeda nel Subcontinente indiano) e Aqap (nella Penisola arabica). ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unjihadista molto vivo, con al Qaeda che cerca di conquistare la leadership a scapito dell’Isis e con due aree su cui concentrare l’attenzione: l’e il. È il cuore dell’analisi sull’integralismo islamista contenuta nella relazione annuale dei Servizi al Parlamento. Sul fronte dell’immigrazione, resta grande l’attenzione ai flussi da Tunisia e Libia anche se non ci sono evidenze di un uso sistematico delle rotte per infiltrare jihadisti. IlL’Emirato islamico proclamato dai talebani ha costretto l’intelligence a monitorarne gli sviluppi e le dinamiche di al Qaeda e dell’Isis. I qaedisti sono da tempo presenti in Iran e ine sono attivi con le filiazioni Aqis (al Qaeda nel Subcontinente indiano) e Aqap (nella Penisola arabica). ...

