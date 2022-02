AEW: Gli Young Bucks hanno fatto una visita al quartier generale WWE (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli Young Bucks sono sempre stati molto critici nei confronti della WWE: oltre a rifiutare una sostanziosa offerta dalla compagnia di Stamford in passato, i due non perdono occasione di prendersi gioco di quanto accade sull’altra sponda del pro-wrestling americano. La scorsa settimana l’AEW ha registrato i suoi show presso Bridgeport, in Connecticut, stato dove risiedono anche le Titan Towers, storica sede della WWE: i Killer del Business non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di fare una capatina per vedere che aria tirasse. Una visita di cortesia Gli Young Bucks hanno parlato del lungo viaggio che hanno avuto, afflitto da ritardi meteorologici. I fratelli stavano decidendo dove avrebbero pranzato quando si sono ritrovati davanti a una sorpresa. ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 28 febbraio 2022) Glisono sempre stati molto critici nei confronti della WWE: oltre a rifiutare una sostanziosa offerta dalla compagnia di Stamford in passato, i due non perdono occasione di prendersi gioco di quanto accade sull’altra sponda del pro-wrestling americano. La scorsa settimana l’AEW ha registrato i suoi show presso Bridgeport, in Connecticut, stato dove risiedono anche le Titan Towers, storica sede della WWE: i Killer del Business non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di fare una capatina per vedere che aria tirasse. Unadi cortesia Gliparlato del lungo viaggio cheavuto, afflitto da ritardi meteorologici. I fratelli stavano decidendo dove avrebbero pranzato quando si sono ritrovati davanti a una sorpresa. ...

