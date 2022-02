Abramovich sta facendo da paciere tra Russia e Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roman Abramovich è coinvolto nella mediazione di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha confermato il portavoce del proprietario del Chelsea. Per il Jerusalem Post il proprietario del Chelsea sarebbe in BieloRussia per assistere personalmente ai primi negoziati. Il miliardario russo-israeliano che ha lasciato la “gestione e la cura” del Chelsea agli amministratori della fondazione del club, ora è in missione per tentare di porre fine all’invasione russa dell’Ucraina. “Posso confermare che Roman Abramovich è stato contattato dalla parte Ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora sta cercando di dare una mano”, ha detto il portavoce di Abramovich all’agenzia di stampa Ap. “Considerata la posta in gioco, chiediamo la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Romanè coinvolto nella mediazione di pace tra. Lo ha confermato il portavoce del proprietario del Chelsea. Per il Jerusalem Post il proprietario del Chelsea sarebbe in Bieloper assistere personalmente ai primi negoziati. Il miliardario russo-israeliano che ha lasciato la “gestione e la cura” del Chelsea agli amministratori della fondazione del club, ora è in missione per tentare di porre fine all’invasione russa dell’. “Posso confermare che Romanè stato contattato dalla parteper il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora sta cercando di dare una mano”, ha detto il portavoce diall’agenzia di stampa Ap. “Considerata la posta in gioco, chiediamo la ...

