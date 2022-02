A Roma installato ‘monumento invisibile’ per la XV giornata delle Malattie Rare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In piazza San Silvestro fino al 2 marzo, al via campagna sensibilizzazione di Sanofi Un basamento di marmo, come se ne incontrano migliaia a, ma senza alcuna scultura: è ilda oggi e fino al 2 marzo a, in piazza di San Silvestro, in occasione della XVMondiale. Si tratta di un’installazione temporanea dal valore simbolico con cui Sanofi vuole continuare a portare l’attenzione sulle oltre 2 milioni di persone in Italia e 300 milioni nel mondo che hanno una patologia rara e che per questo, a volte, possono sentirsi invisibili ed essere indotte a nascondere la propria malattia per timore di discriminazioni, isolamento sociale o stigmatizzazione. È da queste ...