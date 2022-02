A Napoli insieme Toti e Mastella, nasce lista “Al centro” (Di martedì 1 marzo 2022) Dare voce e concretezza "alla forte domanda di centralità politica che viene dai territori" e che "le difficoltà del nostro tempo, a cominciare dalla crisi determinata dalla pandemia, e il bisogno di competenza e cultura di governo, hanno reso sempre più forte". Con questo scopo è stata presentata a Napoli, alla presenza di tanti candidati e amministratori locali, la lista "Napoli al centro", che con una reciproca autonomia e la comune volontà di "costruire in uno spazio fecondo", unisce le sigle di `Cambiamo` di Giovanni Toti e di `Noi di centro` di Clemente Mastella in vista delle prossime elezioni per la città metropolitana partenopea. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022) Dare voce e concretezza "alla forte domanda di centralità politica che viene dai territori" e che "le difficoltà del nostro tempo, a cominciare dalla crisi determinata dalla pandemia, e il bisogno di competenza e cultura di governo, hanno reso sempre più forte". Con questo scopo è stata presentata a, alla presenza di tanti candidati e amministratori locali, laal", che con una reciproca autonomia e la comune volontà di "costruire in uno spazio fecondo", unisce le sigle di `Cambiamo` di Giovannie di `Noi di` di Clementein vista delle prossime elezioni per la città metropolitana partenopea.

