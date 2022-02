“A Kiev 400 mercenari Wagner per uccidere Zelensky” | chi sono e cosa c’è di vero

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Più di 400russi del gruppoe hanno ricevuto un preciso ordine dal Cremlino:il presidentee gli altri componenti del governo ucraino. Assassini mirati, atti a preparare il terreno affinché Mosca prenda il controllo dell’Ucraina. Per l’esattezza la milizia ha il compito di23 rappresentanti dell’esecutivo e una serie di figure di spicco, tra cui il sindaco diVitaly Klitscho e il fratello Wladimir. A riportarlo, senza il ricorso al condizionale quasi sempre d’uopo in questi casi, è il Times. Il prestigioso quotidiano britannico scrive che questi 400 sicariarrivati dall’Africa cinque settimane fa e potrebbero agire a breve. Sempre secondo il Times, la ...

Sono ine sono stati richiamati appositamente dall'Africa e inviati in con una missione: uccidere il ... secondo il quale i mercenari del '' inviati dalla Russia sarebbero arrivati agià da ...Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di. "La delegazione russa è pronta a ... 14.57 - Il Times: "mercenari già entrati in Ucraina per uccidere Zelensky" Secondo quanto ...Ore 15.00 - I colloqui negoziali tra Ucraina e Russia si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, citato da Interfax. Ore 14:54 - Oltre 400 mercenari russi del ...Sono in 400 e sono stati richiamati appositamente dall'Africa e inviati in Ucraina con una missione: uccidere il presidente ucraino Zelensky e 23 rappresentanti del governo ...