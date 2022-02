A Firenze “Le conseguenze della guerra”: il mondo dell’arte si mobilita per dire “no” al conflitto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arte per la pace agli Uffizi: martedì 1° marzo è in programma una lezione speciale sul capolavoro di Rubens Le conseguenze della guerra. A tenere la lectio sul dipinto esposto a Palazzo Pitti sarà lo storico dell’arte e normalista Marco Collareta, professore ordinario all’Università di Pisa: Per quanti vogliono assistere all’appuntamento dal grande significato – visto il momento – la lezione andrà in diretta sulla pagina Facebook del museo, sempre martedì 1° marzo alle 13. L’evento fa parte della campagna del Ministero della Cultura #museumsagainstwar. Per le ragioni di attualità note a tutti, le Gallerie degli Uffizi offrono una speciale lectio magistralis dal titolo “Rubens a Pitti: un dipinto contro la guerra“, che sostituirà in via straordinaria il ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arte per la pace agli Uffizi: martedì 1° marzo è in programma una lezione speciale sul capolavoro di Rubens Le. A tenere la lectio sul dipinto esposto a Palazzo Pitti sarà lo storicoe normalista Marco Collareta, professore ordinario all’Università di Pisa: Per quanti vogliono assistere all’appuntamento dal grande significato – visto il momento – la lezione andrà intta sulla pagina Facebook del museo, sempre martedì 1° marzo alle 13. L’evento fa partecampagna del MinisteroCultura #museumsagainstwar. Per le ragioni di attualità note a tutti, le Gallerie degli Uffizi offrono una speciale lectio magistralis dal titolo “Rubens a Pitti: un dipinto contro la“, che sostituirà in via straordinaria il ...

