80 anni Zoff 'Mondiale Spagna irripetibile, il più spettacolare' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ottant'anni da Dino Zoff raccontati tra ricordi, aneddoti ed emozioni. Il portiere della Nazionale campione del mondo in Spagna nel 1982, a Radio Anch'io Sport, torna indietro nel tempo per rivivere ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ottant'da Dinoraccontati tra ricordi, aneddoti ed emozioni. Il portiere della Nazionale campione del mondo innel 1982, a Radio Anch'io Sport, torna indietro nel tempo per rivivere ...

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a Dino #Zoff che festeggia 8??0?? anni ?? 112 presenze in #Nazionale ???? ?? Campione del Mondo 19… - Agenzia_Ansa : Compie 80 anni Dino Zoff: portiere dell'Italia campione del mondo del 1982. E' l'unico calciatore italiano ad aver… - GoalItalia : Un mito, una leggenda, un mostro sacro del pallone italiano e mondiale: Dino Zoff compie 80 anni ?? - Juventus__38 : Caro Dino #Zoff vivo in Spagna da più di 25 anni, mío figlio si chiami Pablo ( Pablito?? in famiglia ) e tutto ques… - FBusbani : RT @mikelelomb: Auguri al mio mito da bambino Dino #Zoff. Era l'epoca dei portieri in maglia nera. Poi gli anni piu' belli in grigio. Sempr… -