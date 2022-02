41 milioni di dosi solo in Italia, incassi da capogiro, ma Pfizer decide di risparmiare su 130 lavoratori (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante gli incassi da capogiro, la casa farmaceutica Pfizer è partita con i licenziamenti: a casa 130 lavoratori. Gli incassi vertiginosi derivanti dai vaccini anti Covid non salveranno il posto ai 130 dipendenti del colosso farmaceutico Pfizer che, dopo anni di lavoro, rischiano di restare a casa. I licenziamenti, per il momento, riguardano solo la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante glida, la casa farmaceuticaè partita con i licenziamenti: a casa 130. Glivertiginosi derivanti dai vaccini anti Covid non salveranno il posto ai 130 dipendenti del colosso farmaceuticoche, dopo anni di lavoro, rischiano di restare a casa. I licenziamenti, per il momento, riguardanola L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiovaQuez : In Giappone negli ultimi tre giorni le dosi booster giornaliere somministrate sono state di circa 1,1 milioni, 1,05… - shitzu84 : @LegalBugliano @GoldenDaveMno @Palazzo_Chigi Muoiono anche i vaccinati su twitter e pieno di gente incazzata per av… - LegalBugliano : @shitzu84 @Palazzo_Chigi no i novax sono solo quelli dementi che vanno in piazza a farsi deridere da 58 milioni di… - gioluc70 : @MarcelloChirico Il comico vuole l europa...quando gli manderanno milioni di dosi di vaccino da inoculare...torneranno da madre Russia..... - 1968Niki : @matteosalvinimi Ok x fermare la guerra ma ricordi anche al Papa che alla @CaritasItaliana non fanno entrare senza… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni dosi Covid, è tempo della quarta dose ai super fragili In Italia sono circa 3 milioni le persone interessate. Si inizia dal 1 Marzo . Antonio Barretta, ...essere effettuato dopo almeno 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario a tre dosi ...

Covid, vaccino Novavax: al via le prime somministrazioni in Italia ... con una prima fornitura da un milione di dosi Il vaccino messo a punto da Novavax si basa su una ... la speranza è che serva a convincere gli oltre 1,5 milioni di over 50 ancora senza neanche una dose ...

Vaccini, 11 milioni senza terza dose: lo stop ai divieti dipende anche da loro Il Sole 24 ORE Si allontana lo scenario della quarta dose collettiva vaccino anti-Covid in autunno Gran parte della popolazione è vaccinata e 37 milioni di italiani hanno proceduto anche con la dose booster. Secondo Rasi, la situazione ad oggi è molto migliorata ma non certo grazie ai no vax di cui ...

Covid, 10 vittime a Messina. 116 ricoveri (-3) di cui 10 in rianimazione Dieci vittime contagiate da Covid negli ultimi quattro giorni a Messina: cinque il 25 febbraio, tre il 26, una ieri e una oggi. Risale il numero degli attuali positivi nel Comune di Messina: oggi 3.21 ...

In Italia sono circa 3le persone interessate. Si inizia dal 1 Marzo . Antonio Barretta, ...essere effettuato dopo almeno 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario a tre...... con una prima fornitura da un milione diIl vaccino messo a punto da Novavax si basa su una ... la speranza è che serva a convincere gli oltre 1,5di over 50 ancora senza neanche una dose ...Gran parte della popolazione è vaccinata e 37 milioni di italiani hanno proceduto anche con la dose booster. Secondo Rasi, la situazione ad oggi è molto migliorata ma non certo grazie ai no vax di cui ...Dieci vittime contagiate da Covid negli ultimi quattro giorni a Messina: cinque il 25 febbraio, tre il 26, una ieri e una oggi. Risale il numero degli attuali positivi nel Comune di Messina: oggi 3.21 ...