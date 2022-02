“25 milioni più quattro giocatori”, il Napoli fa sul serio per Scamacca (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo Emanuele Cammaroto, De Laurentiis sarebbe disposto a follie pur di avere Scamacca a Napoli la prossima stagione Il Napoli sembra volerci provare a tutti i costi per Gianluca Scamacca. Nonostante l’Inter sia in netto vantaggio, i partenopei sembrano non demordere e avrebbero l’offerta per provarci. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a spendere 25 milioni, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo Emanuele Cammaroto, De Laurentiis sarebbe disposto a follie pur di averela prossima stagione Ilsembra volerci provare a tutti i costi per Gianluca. Nonostante l’Inter sia in netto vantaggio, i partenopei sembrano non demordere e avrebbero l’offerta per provarci. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a spendere 25, L'articolo

robersperanza : 300 milioni di persone nel mondo soffrono di malattie “rare”. Sono malattie spesso più difficili da curare anche pe… - beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - MarinaSereni : Il Ministro @luigidimaio ha firmato questa mattina la delibera con cui la @cooperazione_it attraverso @aics contrib… - lucialeone70 : RT @Mov5Stelle: Sono oltre due milioni gli italiani affetti da patologie rare: nella #GiornataMondialeDelleMalattieRare vogliamo rinnovare… - Ljuba2000 : RT @AE_Italia: L’industria delle uova sfrutta e provoca sofferenza su milioni di galline e pulcini maschi. Per contrastarla, un’azienda fin… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni più Juve - Morata, storia infinita: incontro con l'agente, c'è l'offerta per l'Atletico ... la linea della Juve è chiara: Morata può restare, a patto che l' Atletico Madrid scenda da 35 milioni (la cifra del diritto di riscatto) a 15 milioni più bonus.

Come sta andando la legge australiana per fare pagare le notizie ai colossi tecnologici? ... secondo cui gli accordi stretti con le piattaforme tecnologiche contribuiscono a più di cento milioni di dollari di ricavi annui. Le critiche al sistema australiano si concentrano sulla mancanza di ...

Bollette, è corsa dei governi Ue per aiutare famiglie e imprese. Francia e Italia più generose La Repubblica ... la linea della Juve è chiara: Morata può restare, a patto che l' Atletico Madrid scenda da 35(la cifra del diritto di riscatto) a 15bonus.... secondo cui gli accordi stretti con le piattaforme tecnologiche contribuiscono adi centodi dollari di ricavi annui. Le critiche al sistema australiano si concentrano sulla mancanza di ...