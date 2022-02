24esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella 24esima giornata Bundesliga 2021/22, apertasi con il successo dell’Hoffenheim sullo.Stoccarda(2-1), la capolista Bayern Monaco, vincendo di misura a Francoforte (0-1), porta a 8 i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, bloccato dall’Augsburg(1-1). Dietro, bene Leverkusen e Friburgo, che s’impongono rispettivamente contro Arminia Bilifield ed Hertha Berlino con il medesimo punteggio(3-0). Passo falso, invece, per Borussia M’Glabach e Colonia, che impattano contro Wolfsburg (2-2).e Furth(1-1). 24esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati HOFFENHEIM-STOCCARDA 2-1 BAYER LEVERKUSEN-ARMINIA BILIFIELD 3-0 UNION BERLINO-MAINZ 3-1 BORUSSIA M’GLABACH-WOLFSBURG 2-2 FRIBURGO-HERTHA BERLINO 3-0 GREUTHER FURTH-COLONIA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella/22, apertasi con il successo dell’Hoffenheim sullo.Stoccarda(2-1), la capolista Bayern Monaco, vincendo di misura a Francoforte (0-1), porta a 8 i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, bloccato dall’Augsburg(1-1). Dietro, bene Leverkusen e Friburgo, che s’impongono rispettivamente contro Arminia Bilifield ed Hertha Berlino con il medesimo punteggio(3-0). Passo falso, invece, per Borussia M’Glabach e Colonia, che impattano contro Wolfsburg (2-2).e Furth(1-1)./22: i risultati HOFFENHEIM-STOCCARDA 2-1 BAYER LEVERKUSEN-ARMINIA BILIFIELD 3-0 UNION BERLINO-MAINZ 3-1 BORUSSIA M’GLABACH-WOLFSBURG 2-2 FRIBURGO-HERTHA BERLINO 3-0 GREUTHER FURTH-COLONIA ...

