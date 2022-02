007 Italia: “La Russia vuole dominare lo spazio ex-sovietico” (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – “Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – “Nellopost-si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, la relazione degli 007: “Mosca vuole dominare l’area ex-sovietica. Italia in grado di regger… - Agenzia_Ansa : La dipendenza dell'Italia dalle importazioni di gas è un elemento di criticità per l'approvvigionamento che è però… - Agricolae1 : #CaroEnergia, @Palazzo_Chigi #Governo corre ai ripari e prolunga #Statoemergenza #Ucraina al 31/12. Mentre per gli… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, la relazione degli 007: “Mosca vuole dominare l’area ex-sovietica. Italia in grado di reggere l… - CesareBt : Guerra Russia-Ucraina, la relazione degli 007: “Mosca vuole dominare l’area ex-sovietica. Italia in grado di regger… -