007 a Rapporto Cosa c’è di nuovo nella relazione del DIS che sul gas dice…

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Energia, Mediterraneo, Difesa e cybersecurity. L’ultimaannuale del Dis (Dipartimento per le informazioni della Sicurezza) accende un faro sui nuovi fronti della sicurezza nazionale italiana. Ancora una volta il documento si conferma termometro delle priorità strategiche del Paese e della sua intelligence. Fra queste alcune segnano un cambio di passo. A partire dall’attenzione dedicata all’emergenza energetica e la necessità per l’Italia di diversificare i suoi approvvigionamenti. “Emergono profili di rischio che si declinano su diversi orizzonti temporali e la cui portata, nel corso dell’anno appena conclusosi, è apparsa in tutta la sua evidenza”, si legge nel documento. L’invasione russa in Ucraina e le due sanzioni imposte contro il governo russo da Ue e Stati Uniti rendono urgente la ricerca di nuove rotte energetiche per compensare la stretta dei ...