Zona Bianca | il Conflitto Russo-Ucraino | stasera | tutti gli aggiornamenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera aglie il punto della situazione sul, la situazione attuale: ilQuesta sera, domenica 27 febbraio, torna “”, il programma in onda su Retequattro in prima serata condotto da Giuseppe Brindisi. Si parla della situazione attuale in Russia e Ucraina. Tema principale della puntata, per l’appunto, ile le inevitabili ricadute sull’Italia, soprattutto in termini economici. Inviati dai fronti della guerra e da altri Paesi aggiorneranno in diretta sulla crisi che sta sconvolgendo non ...