Zielinski contro l’invasione russa. il messaggio del polacco fa il giro del web (Di domenica 27 febbraio 2022) Piotr Zielinski condanna l’invasione della Russia in Ucraina e lancia un messaggio importante che immediatamente ha fatto il giro del web. “Ci sono cose più importanti del calcio, bisogna agire: No war”. Piotr Zielinski esprime la sua condanna contro l’invasione della Russia di Putin ai danni dell’Ucraina. Il centrocampista del Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, ha condiviso la presa di posizione della federazione polacca, che ha deciso di non disputare il playoff mondiale contro la Russia, in programma il 24 marzo a Mosca. Zielinskisi è esposto in prima persona, assieme a tutti i suoi compagni di nazionale, e ha diffuso su instagram una lettera che è una dura presa di posizione: «Nella vita ci sono ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 febbraio 2022) Piotrcondannadella Russia in Ucraina e lancia unimportante che immediatamente ha fatto ildel web. “Ci sono cose più importanti del calcio, bisogna agire: No war”. Piotresprime la sua condannadella Russia di Putin ai danni dell’Ucraina. Il centrocampista del Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, ha condiviso la presa di posizione della federazione polacca, che ha deciso di non disputare il playoff mondialela Russia, in programma il 24 marzo a Mosca.si è esposto in prima persona, assieme a tutti i suoi compagni di nazionale, e ha diffuso su instagram una lettera che è una dura presa di posizione: «Nella vita ci sono ...

