Zengavò, Rosalinda e la tenera dedica ad Andrea dei momenti più belli (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Zengavò, Rosalinda Cannavò condivide sui social i momenti più belli con Andrea: ecco la tenera dedica in musica Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore da circa un anno. Il loro legame è nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 dove non si sono mai più persi di vista. Rosalinda e Andrea con il proprio amore hanno ammaliato intere generazioni che quotidianamente li sostengono e li ammirano. Nella famiglia Zengavò nelle ultime settimane è arrivato un new entry, il cucciolo di Carlino, che hanno scelto di chiamare Chinu. Rosalinda e Andrea documentano spesso sui social ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022)Cannavò condivide sui social ipiùcon: ecco lain musicaCannavò eZenga stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore da circa un anno. Il loro legame è nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 dove non si sono mai più persi di vista.con il proprio amore hanno ammaliato intere generazioni che quotidianamente li sostengono e li ammirano. Nella famiglianelle ultime settimane è arrivato un new entry, il cucciolo di Carlino, che hanno scelto di chiamare Chinu.documentano spesso sui social ...

Advertising

361_magazine : - Mariateresa722 : RT @_Tony13___: La classe non è acqua???? #rosalinda ?@14Cannavo? #zengavo - Smurfette10 : Io ho appena scritto in questa radio la canzone di rosalinda. Facciamo tutti. - _Tony13___ : La classe non è acqua???? #rosalinda ?@14Cannavo? #zengavo - rosa13365813 : RT @Sea220987: #zengavo Un anno dei nostri ?? #rosalinda -

Ultime Notizie dalla rete : Zengavò Rosalinda Rosalinda e Zenga, fan in rivolta contro la coppia: quello che hanno fatto è sconvolgente ... un cagnolino che indubbiamente contribuirà a rallegrare l'atmosfera di casa 'Zengavò'. Di recente, tuttavia, proprio una decisione della coppia ha sollevato una moltitudine di polemiche. Rosalinda, ...

Mikado interviene sul "caso" Katia Ricciarelli al GF Vip: lo sponsor prende le distanze Prevedo una puntata di fuoco! Altri focus "Katia Ricciarelli merita la squalifica!", Rosalinda Cannavò e Zenga intervengono " VIDEO https://t.co/psyRPzJf07 #gfvip #katiafuori #zengavo ? BlogTivvu.com ...

... un cagnolino che indubbiamente contribuirà a rallegrare l'atmosfera di casa ''. Di recente, tuttavia, proprio una decisione della coppia ha sollevato una moltitudine di polemiche., ...Prevedo una puntata di fuoco! Altri focus "Katia Ricciarelli merita la squalifica!",Cannavò e Zenga intervengono " VIDEO https://t.co/psyRPzJf07 #gfvip #katiafuori #zengavo ? BlogTivvu.com ...