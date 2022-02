Zelenskyy alla Bielorussia | ' Da voi partono razzi sui nostri bambini | come potete guardarvi negli occhi?'

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ora il presidente dell'Ucraina si è rivolto al popolo bielorusso per fermare questa atroce guerra che sta mietendo numerosissime vittime , tra cui anche. Nel discorso che ha tenuto questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Zelenskyy alla

Globalist.it

... siamo ucraini', ha sottolineato. 'Auspico davvero che diventiate una forza positiva, riportiate il Paese a quello che era fino a poco tempo fa , facciate la scelta giusta. E' la scelta ......negoziati entro le 13 Ultimatum di Mosca a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine...chiede a Visa e Mastercard di disconnettere le carte russe Il presidente ucraino Volodymyr...Nel discorso che ha tenuto questa mattina, il Presidente dell’Ucraina Volodymir Zelenskyy si è rivolto, in russo, ai bielorussi, chiedendo loro di “fare la scelta giusta”. Middle placement Mobile “Le ...La prima edizione ucraina di Ballando con le stelle è stata vinta dal Presidente Volodymyr Zelenskyy. Il video.