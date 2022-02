Zelensky: "Sì negoziati ma non a Minsk. Russi colpiscono civili e ambulanze" (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina ancora sotto attaco da parte delle forze armate russe. Nella notte un'enorme esplosione ha illuminato il cielo di Kiev. L'esplosione è avvenuta vicino a Vasylkiv, a circa 30 chilometri a sud di Kiev. Vasylkiv ha una grande base aerea militare ed è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina ancora sotto attaco da parte delle forze armate russe. Nella notte un'enorme esplosione ha illuminato il cielo di Kiev. L'esplosione è avvenuta vicino a Vasylkiv, a circa 30 chilometri a sud di Kiev. Vasylkiv ha una grande base aerea militare ed è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera. Segui su affaritaliani.it

