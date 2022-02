Zelensky scettico su risultati colloqui: "facciamoli provare" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non crede davvero ai risultati dei colloqui tra le delegazioni ucraina e russa sul confine bielorusso, ma dice "facciamoli provare". Così l'Unian ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrnon crede davvero aideitra le delegazioni ucraina e russa sul confine bielorusso, ma dice "". Così l'Unian ...

