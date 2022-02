Zelensky, il drammatico annuncio poco fa da parte del Presidente (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono in mezzo a noi. Più anonimi di noi. Venti-trenta uomini, sospettano. Un commando addestrato e pronto a uccidere il Presidente: sono i sabotatori russi che s’aggirano in cerca della preda, i terminatori del Cremlino che ora tutti cercano. I primi veri invasori di Kiev e con una missione precisa: «Killing Volo», come li mostrificano sui social, gente incaricata di cancellare Volodymyr Zelensky dalla faccia dell’Ucraina. Non li riconoscerete facilmente: chiunque abbia informazioni o anche soltanto dubbi, è l’allerta del ministero dell’Interno, chiami subito e denunci senza esitazione. Anche un piccolo dettaglio può essere importante. «Perché hai timbri russi?», un soldato c’ispeziona il passaporto, la terza mattina di guerra, prima di farci scendere nella fermata Khreshchatyk della metropolitana: «E il telefonino? Vedere le foto, per ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono in mezzo a noi. Più anonimi di noi. Venti-trenta uomini, sospettano. Un commando addestrato e pronto a uccidere il: sono i sabotatori russi che s’aggirano in cerca della preda, i terminatori del Cremlino che ora tutti cercano. I primi veri invasori di Kiev e con una missione precisa: «Killing Volo», come li mostrificano sui social, gente incaricata di cancellare Volodymyrdalla faccia dell’Ucraina. Non li riconoscerete facilmente: chiunque abbia informazioni o anche soltanto dubbi, è l’allerta del ministero dell’Interno, chiami subito e denunci senza esitazione. Anche un piccolo dettaglio può essere importante. «Perché hai timbri russi?», un soldato c’ispeziona il passaporto, la terza mattina di guerra, prima di farci scendere nella fermata Khreshchatyk della metropolitana: «E il telefonino? Vedere le foto, per ...

Advertising

Corriere : Il presidente ucraino Zelensky ha fatto un nuovo drammatico appello chiedendo di non deporre le armi e di continuar… - Corriere : Zelensky, drammatico messaggio nella notte: «Lasciati soli». Gli Usa studiano come metterlo in salvo - GiovaQuez : Draghi: 'C'è stato un momento drammatico con il presidente Zelensky ieri al Consiglio europeo. Lui e la sua famigli… - behroz_azad : RT @federicobaronc1: Ucraina, messaggio drammatico del presidente Zelensky: 'Lasciati soli, sono l'obiettivo dei russi: resto qui' https://… - parlosoloperme : @melomelo1961 Intanto scriva in italiano senza tanti puntini di sospensione, che non servono ad aumentare la suspen… -