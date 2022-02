"Zelensky? Altro che eroe". Quello che nessuno sa sul presidente ucraino: cosa c'è davvero dietro la guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Pare molto più facile schierarsi con l'Ucraina che con il suo presidente Volodymyr Zelensky, e non solo per il principio per cui la pace è sempre meglio della guerra, non solo per il principio egoistico per cui le conseguenze della guerra ricadrebbero (ricadranno) economicamente su di noi, e neppure per la tentazione malata e faziosa di chi seguita a raccontarsi che Putin in fondo volesse solo riprendersi due repubblichine secessioniste (Donetsk e Lugansk) che lo aspettavano a braccia aperte: una balla ormai conclamata, un pretesto per puntare sulla capitale dell'Ucraina e far fuori quel «nazista» e «drogato» che prende il nome appunto di Volodymyr Zelensky: come se prendersi la capitale di uno stato fosse molto diverso dal prendersi lo stato intero. Ed è come se entrambi, Putin e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Pare molto più facile schierarsi con l'Ucraina che con il suoVolodymyr, e non solo per il principio per cui la pace è sempre meglio della, non solo per il principio egoistico per cui le conseguenze dellaricadrebbero (ricadranno) economicamente su di noi, e neppure per la tentazione malata e faziosa di chi seguita a raccontarsi che Putin in fondo volesse solo riprendersi due repubblichine secessioniste (Donetsk e Lugansk) che lo aspettavano a braccia aperte: una balla ormai conclamata, un pretesto per puntare sulla capitale dell'Ucraina e far fuori quel «nazista» e «drogato» che prende il nome appunto di Volodymyr: come se prendersi la capitale di uno stato fosse molto diverso dal prendersi lo stato intero. Ed è come se entrambi, Putin e ...

ilpost : Il presidente ucraino Zelensky ha tenuto un altro breve discorso televisivo in cui ha annunciato che l'Ucraina ha i… - caro2_carol : RT @87miste: Comunque vada, Zelensky è un presidente con la p maiuscola e con le palle. Un altro al suo posto stava già in Polinesia con un… - Alexandre13734 : Zelensky è una merda che non si è fatto scrupoli a provocare una guerra mettendo in pericolo le vite del proprio po… - 4n1mo51t1som1n4 : @ExiledRomanista @Thy_76 @Catiaasroma Lo capirebbe pure un sasso che il malato di mente ha cercato la guerra lampo… - franco_principi : Zelensky (e non c'è bisogno di dire altro...) -