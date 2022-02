Yeman Crippa | “Sono tornato | è il momento dell’atletica italiana Voglio medaglie agli Europei E la maratona…”

(Di domenica 27 febbraio 2022)ha realizzato il nuovo record italiano di Mezza Maratona. L’azzurro si è scatenato a Napoli, vincendo la gara col roboante tempo di 59:26 e diventando così il primo italiano a scendere sotto l’ora. Il 25enne trentino è salito al secondo posto delle liste europee di tutti i tempi, ad appena tredici secondi dal record continentale firmato dallo svizzero Julien Wanders (59:13). Il nostro portacolori ha ritoccato di ben 41 secondi quanto fece Eyob Faniel l’anno scorso a Siena.ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “È il nostro, è iled è giusto che ce lo godiamo. Per me questa giornata ha un valore immenso, nello sguardo di fuoco che avevo all’arrivo c’è tutta la mia ...

Alle spalle disi sono piazzati i keniani Joshua Belet (59'28') e Josphat Kipkemboi Kemei (59'32'). Sesto lo svizzero Wanders (1h00'28') primatista europeo sulla distanza. Il 25enne trentino ...era al rientro in gara dopo sei mesi passati in altura a Iten (Kenya) e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria. Sul traguaro di Fuorigrotta ha trionfato impetuosamente mettendo ...“È il nostro momento, è il momento dell’atletica italiana. Ed è giusto che ce lo godiamo. Per me questa giornata ha un valore immenso, nello sguardo di fuoco che avevo all’arrivo c’è tutta la mia catt ...Yeman Crippa ha realizzato il nuovo record italiano di Mezza Maratona. L'azzurro si è scatenato a Napoli, vincendo la gara col roboante tempo di 59:26 e diventando così il primo italiano a scendere so ...