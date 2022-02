Yeman Crippa da favola a Napoli | fa il record italiano di mezza maratona

(Di domenica 27 febbraio 2022) 59:26 è il tempo della storia perman nel mezzofondo azzurro dell’atletica leggera. Questa mattina alladil’atleta delle Fiamme Oro ha siglato uno strepitoso primato personale sul traguardo. Per lui e per l’atletica italiana. Vince in modo trionfale la gara di casa e firma una fantastica conquista. Infatti, nessuno prima di lui in Italia era riuscito a realizzare questo crono. E’ il secondo europeo di ogni epoca e sta a 13 secondi dalcontinentale dello svizzero Julien Wanders (59:13).si prende ilche apparteneva da un anno a Eyob Faniel, che potrebbe rispondere al compagno di squadra domenica prossima alla RomaOstia (leggi qui). Faniel fece 1h00:07 a Siena Ampugnano. ...

La mezza maratona di Napoli Napoli, 27 febbraio 2022 " Nuovo record italiano alla mezza maratona di Napoli, l'azzurro ha tagliato il traguardo in 59 minuti e 26 secondi . L'atleta 25enne entra di diritto nella storia: nessun atleta italiano prima di lui, infatti, era riuscito a coprire la distanza in ... L'azzurro ha proseguito: ' Non credevo di poter far così bene, l'ho capito soltanto al 15mo chilometro che si potesse andare davvero sotto l'ora. Ma gli allenamenti mi davano buone indicazioni, le sei ... Ed è giusto che ce lo godiamo". Yeman Crippa non nasconde la gioia dopo il record italiano di 59:26 nella mezza maratona di Napoli, primo azzurro sotto l'ora, a 13 secondi dal record europeo dello ... Il meozzfondista 25enne taglia il traguardo in 59:26, primo atleta azzurro a farlo. Diventa il secondo in Europa, a sdoli 13 secondi dal record indicusso dello svizzero Wander.