WWE: Anche Mambo Italiano tra i membri della sicurezza presenti nel Main Event di SmackDown (Di domenica 27 febbraio 2022) La puntata di SmackDown di questo venerdì si è conclusa con la firma del contratto tra Roman Reigns e Brock Lesnar, con the Beast che si è divertito a colpire i membri della sicurezza portati sul ring d Reigns. Come sempre la WWE ha pescato nella scena indie e tra i wrestler scelti per il ruolo di security c’era Anche il nostro connazionale Mambo Italiano. Un altro ruolo a distanza di poche settimane Non è stata la prima presenza del wrestler Italiano in WWE, poche settimane fa ha fatto parte del corpo di polizia scelto da Grayson Waller durante lo speciale NXT: Vengeance Day, mentre in passato l’abbiamo visto Anche a Raw e sul finire del 2021 ha combattuto un match a Main Event contro ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 27 febbraio 2022) La puntata didi questo venerdì si è conclusa con la firma del contratto tra Roman Reigns e Brock Lesnar, con the Beast che si è divertito a colpire iportati sul ring d Reigns. Come sempre la WWE ha pescato nella scena indie e tra i wrestler scelti per il ruolo di security c’erail nostro connazionale. Un altro ruolo a distanza di poche settimane Non è stata la prima presenza del wrestlerin WWE, poche settimane fa ha fatto parte del corpo di polizia scelto da Grayson Waller durante lo speciale NXT: Vengeance Day, mentre in passato l’abbiamo vistoa Raw e sul finire del 2021 ha combattuto un match acontro ...

