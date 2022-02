WTA Monterrey 2022: il tabellone. Per Sara Errani c’è Marie Bouzkova, al via Svitolina e Fernandez (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con una certa tardività, è stato sorteggiato il tabellone principale del torneo WTA 250 di Monterrey, in Messico, già comprensivo del posizionamento delle giocatrici che hanno superato le qualificazioni. Si tratta del secondo evento di fila in terra messicana, e ultimo prima dell’accoppiata Indian Wells-Miami. A comandare il tabellone è Elina Svitolina, che per uno scherzo del destino decisamente poco opportuno in questo periodo si troverà a giocare con la russa Anastasia Potapova. Nell’altro lato c’è la canadese Leylah Fernandez, attesa da un confronto importante eventualmente ai quarti con l’americana Sloane Stephens, che ha qualcosa di simile a un’autostrada per arrivarci. WTA Monterrey 2022, Sara Errani batte Lucia Bronzetti e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con una certa tardività, è stato sorteggiato ilprincipale del torneo WTA 250 di, in Messico, già comprensivo del posizionamento delle giocatrici che hanno superato le qualificazioni. Si tratta del secondo evento di fila in terra messicana, e ultimo prima dell’accoppiata Indian Wells-Miami. A comandare ilè Elina, che per uno scherzo del destino decisamente poco opportuno in questo periodo si troverà a giocare con la russa Anastasia Potapova. Nell’altro lato c’è la canadese Leylah, attesa da un confronto importante eventualmente ai quarti con l’americana Sloane Stephens, che ha qualcosa di simile a un’autostrada per arrivarci. WTAbatte Lucia Bronzetti e ...

