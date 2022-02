Wta Monterrey 2022: il montepremi e il prize money (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Monterrey 2022, evento in programma sul rapido cemento messicano. Main draw ricco di giocatrici dal grande talento, tra le quali spiccano Elina Svitolina e Leylah Fernandez, entrambe candidate per arrivare sino in fondo al torneo in questione. L’ucraina e la canadese detengono ed esprimono uno stile di gioco diverso, ma quasi altrettanto efficace sulle superfici veloci; in particolare, la nordamericana, finalista agli Us Open 2021, cercherà il primo guizzo stagionale. Da tener d’occhio inoltre Madison Keys, Sara Sorribes Tormo e Sloane Stephens, tutte e a loro modo insidiose per le teste di serie. Il prize money totale dell’evento arabo corrisponde a 232mila e 40 euro, dei quali 27mila e 379 andranno a beneficio di colei ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ile ildel Wta 250 di, evento in programma sul rapido cemento messicano. Main draw ricco di giocatrici dal grande talento, tra le quali spiccano Elina Svitolina e Leylah Fernandez, entrambe candidate per arrivare sino in fondo al torneo in questione. L’ucraina e la canadese detengono ed esprimono uno stile di gioco diverso, ma quasi altrettanto efficace sulle superfici veloci; in particolare, la nordamericana, finalista agli Us Open 2021, cercherà il primo guizzo stagionale. Da tener d’occhio inoltre Madison Keys, Sara Sorribes Tormo e Sloane Stephens, tutte e a loro modo insidiose per le teste di serie. Iltotale dell’evento arabo corrisponde a 232mila e 40 euro, dei quali 27mila e 379 andranno a beneficio di colei ...

Advertising

sportface2016 : Tabellone #WtaMonterrey 2022: l’ucraina #Svitolina guida il seeding, presente Sara #Errani - Ubitennis : WTA Monterrey: Errani supera Bronzetti ed entra nel main draw - zazoomblog : Wta Monterrey 2022: Errani vince il derby con Bronzetti e si qualifica per il tabellone principale - #Monterrey #2… - TennisItalia : #Tennis #Wta #AbiertoGNPSeguros Sarita c'è! Vittoria per Sara #Errani nel derby nel turno decisivo di qualificazion… - sportface2016 : #WtaMonterrey 2022: #Errani vince il derby con #Bronzetti e si qualifica per il tabellone principale -