World Padel Tour 2022: Belasteguin-Coello e Triay-Salazar vincono l'Open di Miami (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono appena concluse a Miami le finali del primo Open del World Padel Tour 2022. Il torneo maschile ha visto la vittoria del duo Fernando Belasteguin-Arturo Coello, mentre in campo femminile ha prevalso la coppia numero 1 al mondo composta da Gemma Triay e Alejandra Salazar. TORNEO MASCHILE Grande impresa di Belasteguin (n.9 del ranking WPT) e Coello (n.15), che in seguito ai successi contro Francisco Navarro e Martin Di Nenno (coppia n.2 al mondo) ai quarti e Federico Chingotto e Juan Tello (numeri 10 al mondo) in semifinale, sconfiggono anche Lucas Campagnolo (n.39) e Javier Garrido Gomez (n.20) per 6-3 7-6(3) e vincono il loro primo titolo di coppia.

