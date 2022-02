WhatsApp: ecco come bloccare qualcuno senza farglielo sapere (Di domenica 27 febbraio 2022) Non tutti sanno che esiste un modo per bloccare qualcuno senza farglielo sapere. Si tratta di un trucco per spegnere a piacimento la loro chat senza che questo crei troppi problemi al vostro rapporto. La funzione è quella per archiviare una conversazione. Vediamo cosa fare per bloccare qualcuno su WhatsApp senza farglielo sapere. Quando sei sulla Home di WhatsApp tieni premuto sulla chat che vuoi “congelare” e vedrai che in alto appariranno varie opzioni, scegli “Archivia”. In questo modo la chat scompare dall’elenco delle tue conversazioni e verrà in qualche modo silenziata. Inoltre attivando l’opzione “Mantieni le chat archiviate” vedrai che la chat rimarrà in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022) Non tutti sanno che esiste un modo per. Si tratta di un trucco per spegnere a piacimento la loro chatche questo crei troppi problemi al vostro rapporto. La funzione è quella per archiviare una conversazione. Vediamo cosa fare persu. Quando sei sulla Home ditieni premuto sulla chat che vuoi “congelare” e vedrai che in alto appariranno varie opzioni, scegli “Archivia”. In questo modo la chat scompare dall’elenco delle tue conversazioni e verrà in qualche modo silenziata. Inoltre attivando l’opzione “Mantieni le chat archiviate” vedrai che la chat rimarrà in ...

