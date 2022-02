Wanda Nara, la foto manda su di giri il web: un lato b davvero perfetto (Di domenica 27 febbraio 2022) Wanda Nara, l’ultima foto su Instagram manda su di giri il web: senza veli davanti allo specchio, mostra un fisico perfetto. Wanda Nara e la foto “senza veli” sul web: questa volta ha esagerato? I suoi fan sui social non hanno dubbi, ma qual è il segreto dietro al suo fisico perfetto? foto InstagramLa donna ha 35 anni ma la sua vita è stata davvero intensa: due mariti, cinque figli, una carriera televisiva e il nuovo lavoro come procuratrice sportiva. Wanda non si è mai fermata e, ancora oggi, la sua vita è un turbinio e si divide tra Parigi, Buenos Aires e Milano. La Nara vive con i suoi figli e il marito Mauro Icardi a Parigi, dato ... Leggi su chenews (Di domenica 27 febbraio 2022), l’ultimasu Instagramsu diil web: senza veli davanti allo specchio, mostra un fisicoe la“senza veli” sul web: questa volta ha esagerato? I suoi fan sui social non hanno dubbi, ma qual è il segreto dietro al suo fisicoInstagramLa donna ha 35 anni ma la sua vita è stataintensa: due mariti, cinque figli, una carriera televisiva e il nuovo lavoro come procuratrice sportiva.non si è mai fermata e, ancora oggi, la sua vita è un turbinio e si divide tra Parigi, Buenos Aires e Milano. Lavive con i suoi figli e il marito Mauro Icardi a Parigi, dato ...

infoitcultura : Icardi a Parigi, Wanda Nara solo con gli slip davanti allo specchio, selfie “scioccante” FOTO - infoitcultura : Wanda Nara, lato B da infarto: impossibile non guardare - infoitcultura : Wanda Nara bollente: di spalle, la visione del fondoschiena è pazzesca - infoitcultura : Wanda Nara, la scollatura non lascia spazio all’immaginazione: “Potevi anche non indossarlo…” – FOTO - infoitcultura : La buonanotte di Wanda Nara è al cardiopalma: perizoma in vista -