Von Der Leyen: «L'Europa chiuderà lo spazio aerei alla Russia» (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 17.20 - Linea dura per voli civili, commerciali e jet privati «Chiuderemo lo spazio aereo europeo alla Russia. Il divieto sarà su tuti gli aerei controllati e detenuti dalla Russia. Non potranno decollare, atterrare o sorvolare lo spazio aereo europeo. Il nostro spazio aereo sarà chiuso anche ai jet privati degli oligarchi». È quanto ha affermato la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen

