Volley, SuperLega: Perugia continua a volare, Civitanova tiene il passo con Zaytsev, Lavia trascina Trento (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 23ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia batte Vibo Valentia per 3-1 (27-25; 25-21; 25-23) e resta saldamente al comando della classifica generale con 13 punti di vantaggio su Civitanova (anche se la Lube ha giocato tre partite in meno). I Block Devils si sono imposti in trasferta grazie ai colpi dell’opporto Kamil Rychclicki (18 punti) e degli schiacciatori Wilfredo Leon (14) e Matt Anderson (10), mentre ai calabresi non sono bastati Yuji Nishida (20 punti) e Christian Fromm (14). Civitanova si impone in trasferta contro Taranto per 3-0 (28-26; 25-19; 25-23) e rafforza il secondo posto, cercando di restare al passo della corazzata umbra al comando. I Campioni d’Italia sono ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 23ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.batte Vibo Valentia per 3-1 (27-25; 25-21; 25-23) e resta saldamente al comando della classifica generale con 13 punti di vantaggio su(anche se la Lube ha giocato tre partite in meno). I Block Devils si sono imposti in trasferta grazie ai colpi dell’opporto Kamil Rychclicki (18 punti) e degli schiacciatori Wilfredo Leon (14) e Matt Anderson (10), mentre ai calabresi non sono bastati Yuji Nishida (20 punti) e Christian Fromm (14).si impone in trasferta contro Taranto per 3-0 (28-26; 25-19; 25-23) e rafforza il secondo posto, cercando di restare aldella corazzata umbra al comando. I Campioni d’Italia sono ...

Advertising

sportface2016 : #Volley | #Superlega: #Civitanova e #Trento vincono e convincono in trasferta - _____yuki14 : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match valido per la 10° giornata di ritorno di Superlega con Padova nelle parole di Matteo Staforini??… - SportRisultati : #Superlega ???? Vibo Valentia-Perugia 0-3 (25-27 21-25 23-25) ?? VV: Nishida 20 ?? PG: Rychlicki 18 Taranto-Civitanova… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match valido per la 10° giornata di ritorno di Superlega con Padova nelle parole di Matteo Staforini??… - aachi_at : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match valido per la 10° giornata di ritorno di Superlega con Padova nelle parole di Matteo Staforini??… -