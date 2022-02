Volley, Superlega: Milano travolge Padova e la mette nei guai (Di domenica 27 febbraio 2022) Non accenna a finire la crisi per la Kioene Padova che trova l’ennesima sconfitta per 0-3 (18-25, 20-25, 22-25) contro la solidissima Allianz Milano che si conferma al quinto posto in classifica. Da quando è iniziato il 2022 i veneti hanno trovato una sola vittoria in 8 partite, l’1-3 contro il fanalino di coda Ravenna, ancora a secco di trionfi in Superlega. La situazione di classifica ora vede Padova al penultimo posto, superata anche da Taranto e Vibo Valentia. Il primo parziale corre sui binari dell’equilibrio fino al 16-16, poi la fase muro-difesa dei milanesi inizia a funzionare alla perfezione e la PowerVolley infila un parziale di 9-2 con cui si porta sullo 0-1. Nel secondo set gli schiacciatori di palla alta di Padova continuano a fare fatica in attacco, con tanti gli errori ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Non accenna a finire la crisi per la Kioeneche trova l’ennesima sconfitta per 0-3 (18-25, 20-25, 22-25) contro la solidissima Allianzche si conferma al quinto posto in classifica. Da quando è iniziato il 2022 i veneti hanno trovato una sola vittoria in 8 partite, l’1-3 contro il fanalino di coda Ravenna, ancora a secco di trionfi in. La situazione di classifica ora vedeal penultimo posto, superata anche da Taranto e Vibo Valentia. Il primo parziale corre sui binari dell’equilibrio fino al 16-16, poi la fase muro-difesa dei milanesi inizia a funzionare alla perfezione e la Powerinfila un parziale di 9-2 con cui si porta sullo 0-1. Nel secondo set gli schiacciatori di palla alta dicontinuano a fare fatica in attacco, con tanti gli errori ...

