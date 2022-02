Volley, Serie A1 Femminile: Cuneo vince il derby con Chieri dopo 2 ore e mezza sulle montagne russe (Di domenica 27 febbraio 2022) Il derby piemontese dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile viene vinto dalle padrone di casa della Bosca S.Bernando Cuneo per 3-2 (25-18, 22-25, 25-20, 21-25, 16-14) sulla Reale Mutua Fenera Chieri, al termine di una partita folle, spettacolare e imprevedibile. L’incontro inizia con un appello per la pace congiunto delle due squadre che entrano in campo con uno striscione che cita la celebre Imagine di John Lennon: “Imagine all the people living life in peace“. Cuneo è la prima a passare avanti nel conto dei set. Il primo parziale corre sui binari dell’equilibrio fino al 16-16, poi sale in cattedra una straordinaria Lucille Gicquel e la Bosca San Bernardo infila un parziale di 9-2 con cui si porta sull’1-0. Chieri prova a partire ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilpiemontese dell’ottava giornata di ritorno del campionato diA1viene vinto dalle padrone di casa della Bosca S.Bernandoper 3-2 (25-18, 22-25, 25-20, 21-25, 16-14) sulla Reale Mutua Fenera, al termine di una partita folle, spettacolare e imprevedibile. L’incontro inizia con un appello per la pace congiunto delle due squadre che entrano in campo con uno striscione che cita la celebre Imagine di John Lennon: “Imagine all the people living life in peace“.è la prima a passare avanti nel conto dei set. Il primo parziale corre sui binari dell’equilibrio fino al 16-16, poi sale in cattedra una straordinaria Lucille Gicquel e la Bosca San Bernardo infila un parziale di 9-2 con cui si porta sull’1-0.prova a partire ...

