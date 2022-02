Volley, Roma-Novara in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tutto pronto per Acqua&Sapone Roma Volley Club-Igor Gorgonzola Novara, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le giallorosse vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione contro le azzurre di Lavarini, al momento quarte in classifica e con la possibilità di guadagnare posizioni e avvicinarsi alla vetta. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E diretta TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Tutto pronto per Acqua&SaponeClub-Igor Gorgonzola, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato diA1di. Le giallorosse vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione contro le azzurre di Lavarini, al momento quarte in classifica e con la possibilità di guadagnare posizioni e avvicinarsi alla vetta. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 febbraio al Palazzo dello Sport di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI ETV FORMULA E REGOLAMENTO ...

