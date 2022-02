Volley femminile, Serie A1: Conegliano e Novara si avvicinano a Monza, Mingari dice 33 e Busto vince (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 21ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano travolge Trento con un secco 3-0, infila la quarta vittoria consecutiva e si porta in seconda posizione solitaria a due punti di distacco dalla capolista Monza, ma con due partite disputate in meno rispetto alle brianzole. Tutto estremamente facile per le Campionesse d’Italia, guidate in trasferta da una sempre tonica Paola Egonu (18 punti), 7 marcature per Miriam Sylla. Novara ha la meglio su Roma per 3-1, prosegue la sua striscia vincente e ora occupa il quarto posto a quattro lunghezze di distacco da Monza, ma con tre partite disputate in meno. Le piemontesi hanno nel mirino la vetta, lo scontro diretto con le Pantere del ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 21ma giornata dellaA1 ditravolge Trento con un secco 3-0, infila la quarta vittoria consecutiva e si porta in seconda posizione solitaria a due punti di distacco dalla capolista, ma con due partite disputate in meno rispetto alle brianzole. Tutto estremamente facile per le Campionesse d’Italia, guidate in trasferta da una sempre tonica Paola Egonu (18 punti), 7 marcature per Miriam Sylla.ha la meglio su Roma per 3-1, prosegue la sua strisciante e ora occupa il quarto posto a quattro lunghezze di distacco da, ma con tre partite disputate in meno. Le piemontesi hanno nel mirino la vetta, lo scontro diretto con le Pantere del ...

