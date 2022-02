“Voglio il tuo…” Jessica Selassié a luci rosse con Barù: momento hot al Grande Fratello Vip (Di domenica 27 febbraio 2022) Notte di fuoco al Grande Fratello Vip, reality che si avvia verso la conclusione di questa edizione. Tra i “sopravvissuti” ci sono anche Jessica Selassié e Barù, tra i quali sembra esserci decisamente qualcosa. La giovane sta provando di tutto ed ha rinunciato a ogni sottigliezza, sparando una frase hot molto esplicita alla presenza di altri coinquilini della Casa. Jessica Selassié a Barù: “Voglio il tuo…”, la reazione dell’uomo Tutto è accaduto la scorsa notte: Jessica ha dato un’accelerata decisa al tentativo di conquistare Barù, che fino ad ora sembra giocare con lei, avvicinandosi e allontanandosi allo stesso tempo. Dal momento che manca sempre meno per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) Notte di fuoco alVip, reality che si avvia verso la conclusione di questa edizione. Tra i “sopravvissuti” ci sono anche, tra i quali sembra esserci decisamente qualcosa. La giovane sta provando di tutto ed ha rinunciato a ogni sottigliezza, sparando una frase hot molto esplicita alla presenza di altri coinquilini della Casa.: “il”, la reazione dell’uomo Tutto è accaduto la scorsa notte:ha dato un’accelerata decisa al tentativo di conquistare, che fino ad ora sembra giocare con lei, avvicinandosi e allontanandosi allo stesso tempo. Dalche manca sempre meno per ...

