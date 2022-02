Vis Pesaro-Virtus Entella, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 27 febbraio 2022) È in programma per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone B, Vis Pesaro–Virtus Entella. Le due formazioni sono in lotta per un posto playoff e, nonostante i 14 punti di differenza, daranno vita ad uno scontro diretto. Sarà lo scontro di uno degli attacchi meno prolifici del campionato contro uno degli attacchi più incisivi, che segnano anche le differenti posizioni in classifica. Pesaro, infatti, si trova al decimo posto in classifica, posizione a rischio dopo le ultime prestazioni, mentre la Virtus Entella è saldamente al quarto posto, che spera in un passo falso del Cesena. La partita inizierà alle 14.30 al “Tonino Benelli” con le due squadre che avranno voglia di riscattare l’ultima sconfitta. Il momento delle due squadre La Vis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) È in programma per la ventinovesima giornata diC, Girone B, Vis. Le duesono in lotta per un posto playoff e, nonostante i 14 punti di differenza, daranno vita ad uno scontro diretto. Sarà lo scontro di uno degli attacchi meno prolifici del campionato contro uno degli attacchi più incisivi, che segnano anche le differenti posizioni in classifica., infatti, si trova al decimo posto in classifica, posizione a rischio dopo le ultime prestazioni, mentre laè saldamente al quarto posto, che spera in un passo falso del Cesena. La partita inizierà alle 14.30 al “Tonino Benelli” con le due squadre che avranno voglia di riscattare l’ultima sconfitta. Il momento delle due squadre La Vis ...

